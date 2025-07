Ein kleiner Volksaufstand: In Frankreich haben binnen weniger Tage bereits 1,3 Millionen Menschen eine Petition gegen ein neues, angeblich umweltfeindliches Gesetz unterschrieben. Könnte Präsident Macron daraus Nutzen ziehen?

Von Oliver Meiler, Paris

Mitten in die Pariser Sommerferien platzt eine demokratische Sensation, die so niemand hatte kommen sehen. In nur zehn Tagen hat eine Petition von Umweltschützern gegen ein neues Gesetz zur Zulassung eines Pestizids mehr als eine Million Franzosen mobilisiert – und das ist wohl erst der Anfang. Die Hälfte der Unterschriften kam allein am Wochenende zusammen. Das ist beispiellos in der Geschichte der 5. Republik, seit 1958 also.