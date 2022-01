Frankreich hat empört auf die erneute Inhaftierung der französischen Wissenschaftlerin Fariba Adelkhah in Iran reagiert. Die 62-Jährige hatte im Oktober aus einem Gefängnis in den Hausarrest wechseln können, wo sie seither mit einer elektronischen Fußfessel überwacht wurde. Ohne jegliche Begründung und Vorankündigung nahmen die iranischen Behörden sie nun wieder in Haft, wie das französische Außenministerium am Mittwochabend in Paris mitteilte. Ein Sprecher forderte ihre sofortige Freilassung. Die Anthropologin, die auch die iranische Staatsangehörigkeit besitzt, war zusammen mit ihrem Kollegen und Lebensgefährten Roland Marchal im Juni 2019 am Flughafen von Teheran festgenommen worden. Beide wurden wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit und Verbreitung regimefeindlicher Propaganda verurteilt. Der 64-jährige Marchal kam im Zuge eines Gefangenenaustauschs zwischen Paris und Teheran im März frei. Adelkhah musste in Haft bleiben. Der Sprecher des Außenministeriums nannte Teherans Vorgehen "rein politisch und willkürlich".