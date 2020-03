Die verfassungsmäßige Umgehung des Parlaments sorgt bis in das Lager der Regierung für Unmut. Die Opposition wirft Präsident Macron vor, die Demokratie zu missachten.

Die umkämpfte Rentenreform des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat eine wichtige Hürde genommen. Sie gilt in erster Lesung als angenommen, nachdem Macrons Regierung auf den umstrittenen Verfassungsartikel 49.3 zurückgegriffen hatte: In der Nacht zu Mittwoch scheiterten zwei Misstrauensanträge, die durch die Prozedur ausgelöst und von der linken, der rechtsextremen und der konservativen Opposition unterstützt worden waren. Die Gesetzesvorlage zur Einführung eines einheitlichen Rentensystems ist damit ohne Abstimmung gebilligt.

Mit der Anwendung des Artikels 49.3 nimmt Premierminister Édouard Philippe allerdings in Kauf, dass das politische Klima in Frankreich sehr angespannt bleibt. Gegen die Rentenreform hatte es im Dezember und Januar massive Streiks und Demonstrationen gegeben. Die Opposition wirft Macron und Philippe nun vor, die Demokratie zu missachten. Der Wortführer der Linken, Jean-Luc Mélenchon, rief für die nächsten Monate zu einer "friedfertigen Guerilla durch das Volk und im Parlament" auf. Auch im Macron-Lager hinterlässt die unsanfte Durchsetzung Spuren: Mehrere Abgeordnete kritisierten das Vorgehen. Zwei von ihnen sowie ein Senator verließen aus Protest die Partei, in deren linkem Flügel immer lauter die Gründung einer eigenen Fraktion diskutiert wird.

Insgesamt hatte die Opposition 42 000 Änderungsanträge gestellt

Philippe rechtfertigte den Verfassungstrick als Antwort auf die Obstruktionsstrategie, die vor allem die Linkspartei La France Insoumise verfolgt. Insgesamt hatte die Opposition 42 000 Änderungsanträge gestellt, sodass die Prüfung des Gesetzes kaum vorankam. Der Premier verwies darauf, dass die verfassungsmäßige Umgehung des Parlaments seit 1958 von anderen Regierungen 88 Mal genutzt wurde.

Der geplante Systemwechsel bei der Rente ist die ehrgeizigste Sozialreform Macrons: Die bisher 42 staatlichen Rentenkassen sollen langfristig zu einem einheitlichen Punktesystem zusammengeführt werden, in dem für alle Beitragszahler gleiche Regeln gelten. Die Regierung verteidigt ihren Plan als soziales Projekt, weil Geringverdiener besser gestellt werden. Die Reformgegner dagegen fürchten um Vorteile bei der Rentenhöhe oder dem Eintrittsalter, die manche Berufsgruppen wie die Bahnbeschäftigten heute genießen. Angesichts der Proteste hat die Regierung hier zwar schon Zugeständnisse gemacht. Besonders umstritten bleibt aber, dass es volle Rentenbezüge künftig nicht mehr mit 62 Jahren geben soll, sondern später.

Über die Details zur Finanzierung des neuen Systems beraten bis Ende April die Sozialpartner. Die radikalen Gewerkschaften CGT und FO haben den Verhandlungstisch jetzt aber verlassen. Der Gebrauch des Artikels 49.3 zeige, dass die Regierung gar nicht am Dialog interessiert sei, argumentieren sie. Das Gesetz wird nun in Frankreichs Senat beraten. Die Regierung will es bis zum Sommer endgültig verabschieden lassen.