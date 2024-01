In Karawanen bewegen sich die Traktoren von überall her auf Paris zu, hier über die A6 im Süden der französischen Hauptstadt.

Trotz Zugeständnissen der Regierung tragen aufgebrachte Landwirte ihren Protest in die französische Hauptstadt. Kippt bald die Stimmung? Wie der neue Premier Gabriel Attal eine Eskalation verhindern will.

Von Oliver Meiler, Paris

Nach Paris, nach Paris! In Frankreich wird ein Protest erst richtig ernst genommen, wenn er auch die Hauptstadt trifft, das Herz und Zentrum des Landes. Und so haben Frankreichs aufgebrachte Bauern nach einer Woche mit Aktionen in der Provinz ihren Zorn am Montag nach Paris getragen. Karawanen von Traktoren von überall her bewegten sie auf die Stadt zu, sternförmig. Ein Bauer hatte ein Plakat vorne an seinen Traktor geklebt mit der Aufschrift: "Wer Elend sät, erntet Zorn."