Der Historiker und Widerstandskämpfer Marc Bloch kommt in die Ruhmeshalle der Republik – und seine Familie will bei der Zeremonie keine rechtsextremen Politiker sehen. Frankreichs Präsident hat einen Einwand.

Mehr Hommage geht nicht, wenigstens nicht in Frankreich. Marc Bloch, der berühmte Historiker und Widerstandskämpfer, der 1944 von der Gestapo erschossen wurde, wird an diesem Dienstag „panthéonisiert“. So nennen das die Franzosen, wenn der Präsident der Republik eine große Figur des Vaterlandes ins Panthéon überführen lässt. Das ist die ultimative posthume Verneigung. Doch nicht immer bleibt sie ohne Kontroverse.