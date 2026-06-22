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Gedenken an WiderstandskämpferMacron nutzt das Panthéon noch einmal für einen politischen Akzent

Lesezeit: 3 Min.

In der Ruhmeshalle über dem linken Seine-Ufer in Paris werden Franzosen beigesetzt, die sich um ihr Land außerordentlich verdient gemacht haben.
In der Ruhmeshalle über dem linken Seine-Ufer in Paris werden Franzosen beigesetzt, die sich um ihr Land außerordentlich verdient gemacht haben. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Der Historiker und Widerstandskämpfer Marc Bloch kommt in die Ruhmeshalle der Republik – und seine Familie will bei der Zeremonie keine rechtsextremen Politiker sehen. Frankreichs Präsident hat einen Einwand.

Von Oliver Meiler, Paris

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Mehr Hommage geht nicht, wenigstens nicht in Frankreich. Marc Bloch, der berühmte Historiker und Widerstandskämpfer, der 1944 von der Gestapo erschossen wurde, wird an diesem Dienstag „panthéonisiert“. So nennen das die Franzosen, wenn der Präsident der Republik eine große Figur des Vaterlandes ins Panthéon überführen lässt. Das ist die ultimative posthume Verneigung. Doch nicht immer bleibt sie ohne Kontroverse.

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