Studenten und Arbeiter forderten diese Woche in Lyon zusammen mehr Unterstützung in der Pandemie.

Die Pandemie hat in Frankreich manche Studenten so bedürftig gemacht, dass sie auf Lebensmittelspenden angewiesen sind. Zu Besuch in den Wohnheimen der Cité U, wo zweimal die Woche 450 Menschen für Nudeln, Eier und Käse anstehen.

Von Nadia Pantel, Paris

Die beiden reden miteinander, als stünden sie an einem Samstagvormittag auf dem Wochenmarkt. "Ach, dann nehme ich doch lieber den Emmentaler." "Gute Wahl, das hätte ich auch gemacht." Pedro steckt den Beutel Reibekäse in seine Einkaufstüte, die in Kümmel gerollten Kugeln, den einzigen anderen Käse, der noch übrig ist, lässt er liegen. Dann geht er zum nächsten Stand und bekommt zwei Eier in einem Plastiksäckchen: "Tut uns leid, es ist gerade nicht mehr übrig."