In Frankreich wirft das rätselhafte Bekennerschreiben zu den Sabotageakten gegen das Hochgeschwindigkeitsnetz der nationalen Eisenbahnen am vergangenen Freitag mehr Fragen auf, als es löst. In einer Mail, die mit „Die unerwartete Delegation“ firmiert ist und am Samstag an eine Verteilerliste von Journalisten und Zeitungen versandt worden war, schreiben mysteriöse angebliche Urheber, warum sie vor den Olympischen Spielen aktiv geworden seien.

„Sie nennen das ein Fest?“, heißt es zu Beginn des Briefes. „Wir sehen darin eine Zelebrierung von Nationalismus, eine gigantische Inszenierung der Unterwerfung der Völker durch die Staaten.“ Die Spiele seien nur ein „Experimentierfeld“, damit die Polizei die Massen noch besser überwachen könne. Es folgen einige Absätze mit Kritik gegen den Kapitalismus, die Rüstungsindustrie und zum Beispiel auch gegen den Polizeieinsatz, der zum Tod des jungen Nahel vor einem Jahr in einem Pariser Vorort führte. Die Eisenbahnen seien „keine harmlose Infrastruktur“, sie seien immer schon für die Kolonialisierung genutzt worden. Dass jetzt vielen Leuten die Reise „vermiest“ worden sei, sei im Vergleich zum vielen Leid auf dieser Welt nicht der Rede wert.

Die Argumente weisen auf eine linksextreme, antikapitalistische Gruppe hin. Allerdings zögern die Ermittler damit, dem Schreiben eine allzu große Bedeutung bei der Erörterung der Sabotageakte zuzuschreiben. Man kenne den Namen nicht, heißt es. Außerdem hätten die Bekenner keine Angaben dazu gemacht, wie sie vorgegangen seien, was eine Überprüfung kompliziere.

Ein vierter Anschlag konnte verhindert werden

Die Öffentlichkeit weiß bisher so viel: In der Nacht vor dem Auftakt der Olympischen Sommerspielen von Paris waren an drei neuralgischen Stellen des TGV-Netzes, Stolz der Gesellschaft SNCF, die Kabelkästen am Gleisrand abgebrannt worden, die zentral sind für die Signalgebung und Weichenstellung ganzer Achsen – nämlich jener an den Atlantik, jener in den Norden und jener in den Osten. Ein vierter Anschlag gegen die Strecke zwischen Paris und dem Süden des Landes, konnte verhindert werden: Bahnbeamte und Polizisten hatten die Täter überrascht, diese aber konnten in ihren Lieferwagen fliehen.

Eine der zentralen Fragen bleibt, warum die Täter so genau wussten, welche Einrichtungen sie beschädigen mussten, um damit maximalen Schaden anzurichten. Über Einzelheiten schweigen die Fahnder. Doch offenbar haben sie eine Reihe von Indizien finden können: An den Tatorten lagen unter anderem leere Benzinkanister. Da die Schnittstellen mit den Kabelkästen erst neulich mit Überwachungskameras ausgestattet worden sind, sollte es auch Aufnahmen der Aktionen geben.

800 000 Passagiere waren betroffen, Hunderte Züge waren stark verspätet, manche wurden ganz gestrichen. Neben den Reisenden, die nach Paris zur Eröffnungsfeier der Spiele fahren wollten, blieben auch viele Ferienreisende stecken.

Seit den Anschlägen haben Arbeiter der SNCF Tag und Nacht an der Reparatur der beschädigten Kabelstränge gearbeitet. Französische Nachrichtensender postierten Reporter in der Nähe der Baustellen, die stündlich berichteten über die Fortschritte der Männer in den orangen Jacken. Bereits am Sonntag konnte der Bahnverkehr auf einem großen Teil des betroffenen Netzes wieder in Betrieb genommen werden. Einzig die Strecke in den Norden, den auch die Eurostars nach London und nach Brüssel befahren, war zunächst noch beeinträchtigt. Doch am Montag sollen wieder alle Züge planmäßig fahren.