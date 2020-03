Präsident Emmanuel Macron trifft immer dann den richtigen Ton, wenn es brenzlig wird. Das war nach den Protesten der Gilets jaunes so, als es ihm mit seiner Debattentour durch die Provinz gelang, ein wenig des Zorns im Land einzufangen. Das ist auch nun so, in Zeiten der Corona-Überforderung. Frankreichs Präsident hielt nun eine Fernsehansprache, die alles enthielt, was man sich angesichts einer globalen Krise von einem Staatschef wünscht. Klarheit, Ernsthaftigkeit - und trotz allem eine politische Vision.

Macron gab den Anti-Trump. Er forderte keine Abschottung, sondern europäische Zusammenarbeit. Er berief sich in seinen Entscheidungen nicht auf seine Gefühle oder auf die Größe seiner Nation, sondern auf die Erkenntnisse von Wissenschaftlern. 22 Millionen Franzosen hörten sich an, was ihr Präsident zu sagen hatte. Er ist der Nabel des Landes. Das ist seine Lieblingsrolle - und sein größtes Problem.

Denn eine Demokratie braucht keinen einsamen Mann an der Spitze, sondern tragfähige Kompromisse. Und genau diese sind Macron zuletzt nicht mehr geglückt. Die Art und Weise, wie er seine Rentenreform durchzudrücken versucht, hat zu Grabenkämpfen geführt, die das ganze Land lähmen. Seine Corona-Rede war daher auch aus einem weiteren Grund herausragend: Macron versprach mehr Fürsorge, mehr Solidarität, mehr Rücksicht. Genau das, was viele seit drei Jahren vermissen. Wie lange die neue Demut vorhält, wird sich zeigen müssen.