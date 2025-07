In einer dramatischen Rede kündigt Frankreichs Präsident ein höheres Verteidigungsbudget schon bis 2027 an. Nur: Wie soll es finanziert werden?

Von Oliver Meiler, Paris

In aller Regel ist die Ansprache des französischen Präsidenten an die Streitkräfte am Vorabend des Nationalfeiertags, des 14 juillet, eine Verneigung vor dem Dienst der Soldaten, eine Hommage an die Gefallenen auch. Eine Feier, ein Ritual. Diesmal war alles anders, operativer gewissermassen. Nur das Dekor war das übliche: der Hof des Hôtel de Brienne in Paris, Sitz des Verteidigungsministeriums.