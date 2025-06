Wenn Jérôme Guedj im französischen Fernsehen auftritt, und das kommt oft vor, sind das in aller Regel sanfte, kluge Momente. Der sozialistische Abgeordnete, 53 Jahre alt, aus der Essonne im Süden von Paris, ist ein sensibler, empathischer Mann, differenziert in seiner Sicht auf die Welt. Am vergangenen Wochenende in Nancy, wo seine Partei, der Parti socialiste, seinen Kongress abhielt, brach etwas aus ihm heraus, was wohl lange in ihm gegärt hatte.