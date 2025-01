Von Kathrin Müller-Lancé, Paris

Jean-Marie Le Pen, der Laute, war in letzter Zeit leiser geworden. Seine Auftritte in den Medien wurden seltener. Eine seine letzten öffentlichen Wortmeldungen: Als vor zwei Jahren Jordan Bardella zum Parteivorsitzenden des extrem rechten Rassemblement National gewählt wurde, twitterte Jean-Marie Le Pen, oder ließ twittern: „Bravo Jordan“. An seine Tochter Marine Le Pen richtete er „nationale Gedanken“.