Nachdem seine Tochter infolge des Verbots von Abayas an französischen Schulen nicht hereingelassen wurde, hat ein Mann in Frankreich Morddrohungen gegen den Schulleiter ausgesprochen. Der Mann kam in Polizeigewahrsam, wie es von der Staatsanwaltschaft im zentralfranzösischen Clermont-Ferrand hieß. Die Tochter des Mannes war mehrfach abgewiesen worden. Frankreich hat das Tragen von Abayas, also langen Übergewändern, die traditionell von Frauen in islamischen Ländern getragen werden, kürzlich verboten. Näher definiert hatte Bildungsminister Gabriel Attal das Kleidungsstück in seinem Rundschreiben an Schulleitungen nicht. In Frankreich herrscht strikte Trennung von Staat und Religion. Bereits 2004 wurden Kopftuch, Kippa und besonders große Kreuze an Schulen verboten. Am Donnerstag hatte der Staatsrat als oberstes Verwaltungsgericht den Eilantrag einer Organisation für die Rechte von Muslimen (ADM) gegen das Abaya-Verbot abgewiesen. Dieses stelle keine schwerwiegende und offensichtlich rechtswidrige Beeinträchtigung einer Grundfreiheit dar. Die Organisation befürchtet Diskriminierung von Schülerinnen aufgrund von Äußerlichkeiten und Religionszugehörigkeit und bemängelt fehlende Klarheit in dem Verbot.