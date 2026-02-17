Zum Hauptinhalt springen

Nach dem Tod eines RechtsextremistenMélenchon steht im Zentrum eines Sturms

Lesezeit: 4 Min.

Als „Diable“ galten in Frankreich bislang eher die Le Pens. Nun übernimmt er diese Rolle: Jean-Luc Mélenchon auf einer Demo für die Palästinenser in Gaza 2025.
Mutmaßliche Linksextreme haben in Lyon einen Rechtsextremisten erschlagen. Dadurch geraten die radikal linke „France insoumise“ und ihr Chef unter Druck. Das kann die Politik Frankreichs verändern.

Von Oliver Meiler, Paris

Es war Mord, da sind sich die Ermittler sicher. Aber wer sind die Mörder?

