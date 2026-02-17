Es war Mord, da sind sich die Ermittler sicher. Aber wer sind die Mörder?
Nach dem Tod eines RechtsextremistenMélenchon steht im Zentrum eines Sturms
Mutmaßliche Linksextreme haben in Lyon einen Rechtsextremisten erschlagen. Dadurch geraten die radikal linke „France insoumise“ und ihr Chef unter Druck. Das kann die Politik Frankreichs verändern.
Von Oliver Meiler, Paris
Emmanuel Macron:„Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt"
Frankreichs Präsident über das nötige europäische Aufwachen, gemeinsame Schulden sowie sein Verhältnis zu Putin, Trump und Merz.
