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FrankreichEine Lohnsteigerung im Wert von zwanzig Baguettes

Lesezeit: 2 Min.

Massenproteste am 7. November in Marseille: Viele Demonstranten gehen wegen der steigenden Lebenshaltungskosten auf die Straße.
Massenproteste am 7. November in Marseille: Viele Demonstranten gehen wegen der steigenden Lebenshaltungskosten auf die Straße.
JUSTINE MEDDAH/AFP

Der Mindestlohn wird um 24 Euro im Monat erhöht: Damit wollte Premier Lecornu die Proteste im Land beruhigen. Doch der nächste Streiktag ist bereits angekündigt.

Von Oliver Meiler, Paris

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Der Druck war groß, die Gestaltungsmarge aber nur sehr klein. Frankreichs Regierung hat am Montag nach mehreren Protestkundgebungen gegen die hohen Lebenshaltungskosten eine Anhebung des Mindestlohns bekanntgegeben: um 0,6 Prozent, auf 1502 Euro netto im Monat. Und zwar zum kommenden 1. Dezember.

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