Der Mindestlohn wird um 24 Euro im Monat erhöht: Damit wollte Premier Lecornu die Proteste im Land beruhigen. Doch der nächste Streiktag ist bereits angekündigt.

Massenproteste am 7. November in Marseille: Viele Demonstranten gehen wegen der steigenden Lebenshaltungskosten auf die Straße.

Der Druck war groß, die Gestaltungsmarge aber nur sehr klein. Frankreichs Regierung hat am Montag nach mehreren Protestkundgebungen gegen die hohen Lebenshaltungskosten eine Anhebung des Mindestlohns bekanntgegeben: um 0,6 Prozent, auf 1502 Euro netto im Monat. Und zwar zum kommenden 1. Dezember.