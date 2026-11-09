Der Druck war groß, die Gestaltungsmarge aber nur sehr klein. Frankreichs Regierung hat am Montag nach mehreren Protestkundgebungen gegen die hohen Lebenshaltungskosten eine Anhebung des Mindestlohns bekanntgegeben: um 0,6 Prozent, auf 1502 Euro netto im Monat. Und zwar zum kommenden 1. Dezember.
FrankreichEine Lohnsteigerung im Wert von zwanzig Baguettes
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Der Mindestlohn wird um 24 Euro im Monat erhöht: Damit wollte Premier Lecornu die Proteste im Land beruhigen. Doch der nächste Streiktag ist bereits angekündigt.
Von Oliver Meiler, Paris
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