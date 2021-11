Beim Untergang eines Bootes mit Migranten auf dem Ärmelkanal vor Calais sind mehrere Menschen gestorben. Es gebe große Betroffenheit angesichts des Dramas beim Kentern des Bootes, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Mittwoch. Er werde zum Ort des Unglücks reisen. Laut dem Sender BFMTV, starben mindestens fünf Menschen, weitere Migranten, die mit dem Boot versucht hätten, illegal nach Großbritannien zu gelangen, seien bewusstlos. Der Agentur AFP zufolge sprach die Polizei von mindestens 20 Toten. In den vergangenen Wochen war die Zahl von Migranten, die an einem Tag den Ärmelkanal überquerten, erstmals auf mehr als 1000 gestiegen.