Frankreich:„Mr. Brexit“ wird Premierminister

Wenn es von Michel Barnier heißt, er habe einen langen Lebenslauf, dann ist das nicht nur nett gemeint. Frankreichs neuer Premierminister ist schon so lange da, in allen möglichen Ämtern und Rollen der Republik und in der Europäischen Union, als Parlamentarier und Minister und als Kommissar, dass sich die knisternde Aufregung, die solch hohe Berufungen im Normalfall im Publikum auslösen, nicht so richtig einstellen mag.