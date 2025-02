Ein Mann hat mehrere Menschen auf einem Markt im Elsass mit einem Messer angegriffen. Eine Person wurde getötet und drei Polizisten bei dem Angriff in Mulhouse nahe der Grenze zu Baden-Württemberg am Nachmittag verletzt. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Tötung und versuchter Tötung mit Terrorbezug. Der mutmaßliche Täter wurde bereits festgenommen.

Der Mann habe Polizisten angegriffen und dabei „Allahu Akbar“ gerufen. Ein Passant, der einschritt, wurde ebenfalls angegriffen. Laut französischen Medienberichten soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 37-jährigen Algerier handeln, der ausreisepflichtig sei. Mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft wird zudem berichtet, der Mann habe unter Extremismusverdacht gestanden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, es handele sich „zweifellos um einen Akt des islamistischen Terrorismus“. Innenminister Bruno Retailleau will am Abend in die ostfranzösische Stadt reisen. Auch Personal der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wird vor Ort erwartet.