Frankreichs neuer Premier:Der erstaunliche Fehlstart des Monsieur Bayrou

Man kann die Geschichte drehen, wie man will: Sie kommt nie gut. François Bayrou, Frankreichs neuer Premierminister, berufen am vergangenen Freitag unter barocken Umständen, hat sich am ersten Werktag im Amt, dem Montag, einen erstaunlichen Fauxpas geleistet. Nach einem Reigen von Konsultationen für die Bestellung der nationalen Regierung flog er nach Pau, ganz im Südwesten des Landes gelegen, um dort eine Sitzung des Gemeinderats zu leiten. Bayrou, muss man dazu wissen, ist seit zehn Jahren Bürgermeister von Pau, einer Kleinstadt mit etwa 80 000 Einwohnern am Fuß der Pyrenäen – 650 Kilometer Luftlinie von Paris entfernt.

Die Interpreten und Analysten der französischen Politik sind einigermaßen konsterniert. Als Bayrou nämlich in Pau ankam, begann in Paris eine Krisensitzung zur dramatischen Lage auf Mayotte, der Inselgruppe im Indischen Ozean. Das 101. Département der Französischen Republik war am Wochenende von einem Wirbelsturm getroffen und verwüstet worden. Für Bayrou war das ein denkbar schwieriger Start in eine ohnedies schon komplizierte Aufgabe.

Auf Mayotte gibt es viele Tote. In Pau ging es um Ämterhäufung

Zyklon Chido hatte mit seinen Starkwinden Slums weggetragen, in denen Zehntausende Menschen lebten. Nun fragen sich alle, wie viele von ihnen wohl getötet wurden. Der Präfekt spricht von „mehreren Hundert, vielleicht Tausenden“. Die Schätzungen sind zunächst auch deshalb so schwierig, weil es fast unmöglich ist, zu den zerstörten Bidonvilles vorzudringen. Da viele Slumbewohner muslimische Zuwanderer von den Komoren ohne Papiere sind, gehen die mahorischen Behörden davon aus, dass sie ihre Toten so schnell wie möglich bestatten. Vielleicht wird man also nie mit Sicherheit wissen, wie viele Menschenleben Chido forderte. Epidemien drohen, das Trinkwasser ist knapp, Mayotte muss neu aufgebaut werden. Es ist eine Katastrophe.

Der Krisensitzung im Innenministerium in Paris wohnte Staatspräsident Emmanuel Macron bei, der danach ankündigte, in Kürze nach Mayotte aufzubrechen. Premier Bayrou war aus Pau zugeschaltet, per Videokonferenz aus dem Gemeinderat. Die Stadt Pau entrichtete dann 25 000 Euro Katastrophenhilfe nach Mayotte.

Der Zentrist Bayrou, 73 Jahre alt, hatte aber eine ganz andere Botschaft zu verkünden, eines seiner alten Anliegen: Er machte sich mal wieder für die Kumulation der Ämter stark, ausgerechnet. Früher war es in Frankreich möglich, dass Parlamentarier ihre Ämter als Bürgermeister behalten, nachdem sie in die Nationalversammlung gewählt worden waren: Die Figur des Député-maire war weitverbreitet. Doch im Zuge einer Reform wurde die Ämterhäufung für Abgeordnete abgeschafft, denn die Herrschaften waren nie da, wo sie eigentlich sein sollten – gerade jene Deputierten, die Bürgermeister in Orten fernab von Paris waren.

Bayrou plädierte im Gemeinderat von Pau nun aber dafür, dass man zur alten Regelung zurückkehren möge. Seine Argumentation geht so: Wenn sich die Franzosen immer mehr von ihrer politischen Klasse entfremden, dann liege das daran, dass sie sie nicht mehr spürten. Als Premier kann Bayrou Bürgermeister bleiben, und das will er unbedingt. Er hat schließlich lange dafür gekämpft, bis er es 2014 endlich schaffte.

Macron wollte eigentlich einen anderen zum Premier berufen. Doch da soll Bayrou sehr zornig geworden sein

Und wer weiß schon, wie lange er Premier sein wird. Sein Vorgänger Michel Barnier brachte es nur auf drei Monate. Die Kräfteverhältnisse im Parlament sind dieselben geblieben. Bayrou konsultiert nun alle Parteien, eine nach der anderen, in der Hoffnung, dass er mit den Willigen zumindest einen breiten Nichtangriffspakt aushandeln kann: Versprechen etwa die Sozialisten, die Grünen und die Kommunisten, ihn nicht schon beim ersten Misstrauensvotum im Parlament zu stürzen, kann seine Regierung vielleicht einige Monate überstehen. Für eine echte Koalitionsregierung wird es höchstwahrscheinlich nicht reichen.

Man darf also gespannt sein, wie oft Bayrou zwischen Paris und Pau pendeln wird, um über die großen und die kleinen Dinge im Land zu regieren. Und regieren will er ja in Autonomie, wie schon die abenteuerlichen Umstände seiner Nominierung zeigten.

In der Nacherzählung derer, die dabei waren oder zumindest Leute kennen, die nahe an den Protagonisten sind, entsteht ein Sittenbild, wie es diese Republik bisher nicht erlebt hat. Macron soll Bayrou, den Favoriten auf den Posten, am vergangenen Freitag in aller Frühe, um fünf Uhr, angerufen haben, um ihm zu sagen, dass er ihn doch nicht berufen würde. Das wiederholte er dann Stunden später im Élysée, als er seinem treuen Weggefährten gegenübersaß. Denn Macron wollte Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zum Premier machen, einen Supervertrauten. Bayrou soll sehr zornig geworden sein, er gilt als Choleriker. „Ich habe mich mit Ihnen verbündet, um große Dinge zu vollbringen, nicht kleine“, sagte er laut Le Monde zu Macron, den er noch immer siezt. „Es ist ganz einfach: Wenn Sie mich nicht nominieren, verlasse ich Sie.“ Da soll der Präsident eingeknickt sein.