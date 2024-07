Marine Tondelier, Chefin der französischen Grünen, ist die neue Hoffnung der gemäßigten Kräfte im Land. Sie kennt ihre Gegner und die der liberalen Demokratie – und weiß, was Le Pen und Co stoppen könnte.

Von Oliver Meiler

Diese Courage, diese Leidenschaft. Die Franzosen lernen gerade Marine Tondelier kennen, 37 Jahre alt, Chefin der französischen Grünen. Bei ihren Auftritten trägt sie oft eine grüne Jacke; sie besitzt zwei identische davon, in den sozialen Medien sollen die gut ankommen. Vor allem aber trägt Tondelier ihr Herz in die Studios der Radio- und Fernsehsender. Manchmal ist das Herz so voll, dass es ihr einfach übergeht, dann bricht alles aus ihr heraus. Es ist dies ja auch eine bewegte und bewegende Zeit in der Geschichte der Republik. Für sie ganz besonders.