Im südfranzösischen Agde, wo sich ihre Partei am Sonntag versammelte, ist Marine Le Pen fast so beliebt wie Minnie Mouse: Bei den Parlamentswahlen holte ihre Partei Rassemblement National dort knapp 60 Prozent.

Marine Le Pen gibt den Vorsitz des Rassemblement National ab, bei einem Auftritt in Südfrankreich bringen sich ihre Nachfolger in Stellung. Le Pens Karriere ist damit aber noch nicht vorbei. Ganz im Gegenteil.

Von Kathrin Müller-Lancé, Agde

Die Kulisse könnte hübscher kaum sein, Sonne, Palmen, in Fußweite das Mittelmeer. Das Cap d'Agde ist kein schlechter Ort, um an einem guten Image zu arbeiten. Hinzu kommt: Im französischen Süden, vor allem in der Region zwischen Nîmes und Perpignan, sind die extremen Rechten traditionell erfolgreich. In dem Wahlbezirk, in dem das Städtchen Agde liegt, holte der Kandidat des Rassemblement National (RN) bei den Parlamentswahlen im Juni knapp 60 Prozent.