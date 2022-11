Von Kathrin Müller-Lancé, Paris

Da steht er erst einmal stumm auf der Bühne, der Mann, der sonst so für seine eloquenten Talkshowauftritte gefeiert wird. Jordan Bardella, 27 Jahre alt, ist der neue Chef des Rassemblement National. Mit eindeutigen 84,84 Prozent haben ihn die Mitglieder der extrem rechten Partei an diesem Samstag zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Bardella folgt damit auf Marine Le Pen, die den Posten nach elf Jahren aufgibt. Nachdem sie das Wahlergebnis beim Parteitag in Paris verkündet hat, nimmt Le Pen Bardella an die Hand. Im Hintergrund explodieren Feuerfontänen.