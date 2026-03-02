Der Präsident der Republik und das Atom-U-Boot Le Téméraire, der Kühne. Diese Aufnahme, das war die Idee der Franzosen, sollte prominent um die Welt gehen. Als Zeichen der Zeit. Das Datum für Emmanuel Macrons Rede zur nationalen Nukleardoktrin auf der Île Longue in der Bucht von Brest, wo Frankreich einen wichtigen Marinestützpunkt unterhält, war lang geheim gehalten worden. Man kann auch sagen: Paris nährte die Spannung, es war ein Crescendo der Erwartungen. Bei der Kommunikation rund um die atomare Abschreckung geht es ja immer auch und nicht unwesentlich um Inszenierung.
SicherheitspolitikFrankreich baut sein Atomarsenal aus
Lesezeit: 4 Min.
Emmanuel Macron hält in dieser „Epoche des Wandels“ eine „fortgeschrittene Abschreckung“ für notwendig, auch für Europa. Die gesamte Entscheidung über Planung und Einsatz der nationalen Atomwaffen bleibt aber in Paris.
Von Oliver Meiler, Paris
Emmanuel Macron:„Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt“
Frankreichs Präsident über das nötige europäische Aufwachen, gemeinsame Schulden sowie sein Verhältnis zu Putin, Trump und Merz.
Lesen Sie mehr zum Thema