Von Oliver Meiler, Paris

Als die große Welle über Frankreich kam, diese Welle der extremen Rechten, war Emmanuel Macron in Le Touquet, einem kleinen, hübschen Küstenort am Atlantik im hohen Norden des Landes. Da gehörte er ja auch hin: Macron wählt in Le Touquet, und das ist selbst für einen Präsidenten der Republik ein privater Moment, ein intimer. Den Touquettoises und Touquettois zeigte sich Macron in einem zumindest merkwürdigen Outfit: Beim Spaziergang durch das Städtchen mit seiner Frau Brigitte trug er zu seiner Jeans eine Lederjacke, wie sie Piloten tragen, Sonnenbrille, Baseballmütze, er lachte, schüttelte Hände. Ein Tom-Cruise-Verschnitt.