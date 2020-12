Imam-Ausbildung im eigenen Land, eine strenge Überwachung der Finanzierung muslimischer Gemeinden und keine gesonderten Öffnungszeiten für Frauen in Schwimmbädern: Frankreich will mit einem weit gefassten Gesetz gegen Islamismus vorgehen.

Von Nadia Pantel, Paris

Wenigstens das Datum verspricht Großes. Frankreichs neues Gesetz gegen "islamistischen Separatismus", wie Präsident Emmanuel Macron es nennt, wird nicht zufällig an einem 9. Dezember im Ministerkabinett vorgestellt. Am 9. Dezember 1905 nahmen Frankreichs Abgeordnete und Senatoren das "Gesetz zur "Trennung von Kirche und Staat" an. Wenn also nun wieder der 9. Dezember gewählt wurde, dann steht immerhin die Kontinuitätslinie fest: Das neue Gesetz soll sich in Frankreichs laizistische Tradition einschreiben.

Ob das Gesetz jedoch auch jenseits der historischen Bezüge ein großer Wurf wird, bleibt abzuwarten. Bereits seit seiner Wahl kündigte Macron an, einen neuen gesetzlichen Rahmen für die Ausübung des Islam in Frankreich zu schaffen. Ein Großvorhaben, das gerade deshalb kompliziert ist, weil die Laizität nicht nur die Freiheit umfasst, zu glauben oder nicht zu glauben. Sondern auch weil sie dem Staat eigentlich verbietet, Einfluss auf religiöse Gruppen zu nehmen. Es ist also ein schmaler Grat, auf dem das neue Gesetz sich bewegt. Nicht nur wegen der strengen Regeln der Laizität, sondern auch, weil das Gesetz so vieles gleichzeitig leisten soll.

Offiziell heißt der Text inzwischen "Gesetz zur Stärkung republikanischer Prinzipien". Es soll dabei helfen, den Einfluss sektiererischer Gruppen zurückzudrängen, die im Namen einer Religion oder Sekte die Werte und Gesetze der Republik ablehnen und bekämpfen. Der Begriff "Islamismus" kommt in dem Gesetzestext nicht mehr vor, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass der Text einseitig radikalisierte Muslime als Gefahr für die Republik ausgemacht habe. Doch Regierungsmitglieder wie Bildungsminister Jean-Michel Blanquer lassen keinen Zweifel daran, dass das Gesetz primär auf Islamisten abzielt.

Macron möchte einen "Islam der Aufklärung" schaffen

Das Gesetz soll das Entstehen von Parallelgesellschaften verhindern, in denen andere Regeln gelten als die der Republik. Im Zentrum steht dabei unter anderem ein verpflichtender Schulbesuch. In Frankreich gilt die Schulpflicht schon für Dreijährige, das neue Gesetz soll nun zusätzlich unterbinden, dass manche den Schulunterricht nach Hause verlegen. Um besser zu erfassen, ob wirklich alle Kinder eine staatliche Schule oder eine staatlich anerkannte Privatschule besuchen, soll allen Kindern eine Kennziffer zugeteilt werden.

Die Angst vor Parallelgesellschaften geht dabei so weit, dass es Schwimmbädern künftig verboten werden soll, bestimmte Uhrzeiten für Frauen zu reservieren.

Gleichzeitig soll das Gesetz, so formuliert es Macron, helfen, einen "Islam der Aufklärung" schaffen. Es sei "natürlich nicht die Aufgabe des Staates den Islam zu strukturieren", sagte Macron. Doch man wolle die Muslime "begleiten". Konkret bedeutet dies, dass künftig die Finanzierung von Frankreichs 2600 Moscheen klarer reguliert und auch beschränkt werden soll. Und dass die Imam-Ausbildung in Frankreich gefördert werden soll.

Nachdem Macron und seine Regierung in den kommenden Wochen wegen eines Sicherheitsgesetzes in der Kritik standen, dass die linke und sozialdemokratische Opposition als repressiv kritisierte, sollte beim Anti-Separatismus-Gesetz der Eindruck vermieden werden, Macron sei klar dem konservativen Lager zuzuordnen. So wurden am Mittwoch auch Maßnahmen vorgestellt, die dem Gesetz seinem Namen geben: Sie sollen der "Stärkung der republikanischen Prinzipien dienen". In Vierteln, in denen besonders viele soziale und wirtschaftliche Probleme zusammenkommen, sollen die Bibliotheken länger öffnen. Ein seit bereits drei Jahren laufendes Programm, bei dem die Größte von Schulklassen in verarmten Vierteln halbiert wird, wird ausgeweitet. So sollen einzelne Schüler besser betreut werden können. Außerdem sollen mehr staatliche Kulturangebote geschaffen werden. "Die Republik muss am Fuße jedes Hochhauses, jedes Wohnblocks präsent sein", sagte Macron.