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Präsident MacronFrankreichs neues Gefühl der Ohnmacht

Lesezeit: 4 Min.

„Ich bereue nichts“: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron während des Interviews mit den großen Fernsehsendern France 2 und TF1.
„Ich bereue nichts“: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron während des Interviews mit den großen Fernsehsendern France 2 und TF1.
LUDOVIC MARIN/AFP

Präsident Macron will Militär nach Saudi-Arabien senden, um eine Ölpipeline zu sichern und die Spritpreise zu Hause zu senken. Doch er offenbart vor allem Ratlosigkeit angesichts der vielen Krisen in der Welt.

Von Oliver Meiler, Paris

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Die Franzosen haben Emmanuel Macron in all diesen Jahren wohl noch selten so rat- und machtlos erlebt wie am Donnerstagabend zur besten Sendezeit auf TF1 und France 2, den großen TV-Stationen im Land. Dabei war es das Ziel des Präsidenten gewesen, ebendiesen Eindruck zu entkräften, nun, da sich wohl wieder eine Protestwelle aufbaut gegen ihn und seine Regierung. Sogar von einer möglichen Rückkehr der „Gilets jaunes“ ist die Rede, der Bewegung der Gelbwesten also, die ihn im Herbst 2018 bedrängt hatte.

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