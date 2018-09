4. September 2018, 18:46 Uhr Frankreich Macron schart Vertraute um sich

Erst kündigte der Umweltminister, dann die Sportministerin: Frankreichs Präsident besetzt gleich zwei Schlüsselposten neu.

Von Leo Klimm , Paris

Mit einer Regierungsumbildung versucht Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die erste politische Krise seiner Amtszeit zu überwinden. Nach dem überraschenden Rücktritt gleich zweier Minister binnen weniger Tage berief er am Dienstag den bisherigen Präsidenten der französischen Nationalversammlung, den Ex-Grünen François de Rugy, zum neuen Umwelt- und Energieminister.

De Rugy hatte Macron schon sein Amt als Parlamentspräsident zu verdanken. Er gilt als gemäßigter Umweltpolitiker; 2015 hatte er die französischen Grünen mit der Begründung verlassen, die Partei sei ihm zu links. Als sein "wichtigstes Thema" sieht de Rugy, Frankreichs Abhängigkeit von der Atomkraft zu verringern und die erneuerbaren Energien stärker zu entwickeln. Sein Nachfolger an der Spitze der Nationalversammlung dürfte Richard Ferrand werden, Fraktionschef von Macrons Partei La République en Marche. Den Posten der Sportministerin, der am Dienstag kurzfristig ebenfalls nachbesetzt werden musste, übernimmt Roxana Maracineanu, eine frühere Schwimm-Weltmeisterin.

Mit de Rugy und Ferrand setzt Macron auf zwei Vertraute - und auf Politik-Profis. Der junge Staatspräsident gibt damit de facto seinen Ehrgeiz auf, bekannte Persönlichkeiten ohne politische Erfahrung ebenso viel Gewicht in der Regierung einzuräumen wie Berufspolitikern. Macron zieht die Lehren aus dem Rücktritt seines prominentesten Ministers Nicolas Hulot: Der einstige Fernsehmoderator hatte vorige Woche hingeworfen - aus Frust darüber, dass er nach eigener Einschätzung im Kampf gegen den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat nichts erreicht hatte und selbst eine moderate Atomwende in Frankreich in weiter Ferne zu sein scheint.

Der anklagende Abgang Hulots ist ein heftiger Rückschlag für Macron, der sich als Öko-Präsident gibt - und verstärkt die Vertrauenskrise, der sich der Staatschef gegenübersieht: Nur noch 31 Prozent der Franzosen unterstützen ihn einer Umfrage zufolge; er erfährt damit weniger Zustimmung als sein glückloser Vorgänger François Hollande zum gleichen Zeitpunkt der Amtszeit. Eine Affäre um einen prügelnden Personenschützer des Präsidenten und die Eintrübung der Konjunktur trugen zuletzt zu Macrons Krise bei.

Wohl auch mit Blick auf die bevorstehende Europawahl hätte Macron nun gern den populären deutsch-französischen Grünen Daniel Cohn-Bendit zum Umweltminister gemacht. Der jedoch sagte ab - er habe "nicht wirklich Lust, Minister zu sein", zitierte ihn eine Zeitung. Cohn-Bendit äußerte die Hoffnung, Hulots spektakulärer Rücktritt werde Macron zu einer resoluteren Umweltpolitik veranlassen. Die Reaktionen französischer Umweltverbände auf die Berufung de Rugys fallen aber zurückhaltend aus. Die Opposition von links und rechts kritisierte die Personalie als mutlos.

Am Dienstagabend stand eine weitere heikle Entscheidung der Regierung an: Macron und Premierminister Édouard Philippe könnten die für den 1. Januar vorgesehene Umstellung auf eine Quellenbesteuerung von Einkommen absagen. Die Erhebung der Steuer direkt auf dem Lohnzettel - wie sie in Deutschland üblich ist - könnte ihn weiter an Beliebtheit kosten, befürchtet Macron. "Mit so was kann man sein politisches Kapital verbrennen", sagte der Präsident. Wie er sich in der Steuerfrage entschieden hat, stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht fest.