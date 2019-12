Im Streit über die geplante Rentenreform hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Kompromissbereitschaft signalisiert. Er sei offen dafür, bei der Frage des Renteneintrittsalters "nachzubessern", hieß es aus dem Élysée-Palast. Seit zwei Wochen werden Verkehr und Schulen in Frankreich durch einen Streik blockiert, die Gewerkschaften protestieren gegen die Umstellung des Rentensystems.

Diesem Streik hat sich am Dienstag auch Frankreichs größte Gewerkschaft, die CFDT, angeschlossen. Die CFDT unterstützt die Pläne der Regierung, eine Universalrente einzuführen, die nach einem Punktesystem funktioniert. Sie lehnt jedoch die De-facto-Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre ab. Diese hatte Premierminister Édouard Philippe vergangene Woche angekündigt. Die CFDT sagte daraufhin, die Regierung habe eine "rote Linie" überschritten.

Macrons Einlenken erfolgte nach einem Protesttag aller Gewerkschaften am Dienstag. Laut Innenministerium gingen in Frankreich 615 000 Menschen auf die Straße, die Gewerkschaften zählten 1,8 Millionen. Es war das erste Mal seit Beginn der Proteste, dass sich Frankreichs mächtigste Gewerkschaften, die CGT und die CFDT, zusammenschlossen. Macrons Büro sagte am Mittwoch, das Projekt werde "weder aufgegeben noch verfälscht", es müsse in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften jedoch "Fortschritte vor Ende der Woche" geben. Der Präsident habe sich zum Ziel gesetzt, eine "Pause" des Streiks "während der Feiertage" zu erreichen.

Die CGT rief am Dienstag dazu auf, den Streik "fortzusetzen und zu intensivieren", wenn nötig auch "bis Ende des Jahres". Sollten die Eisenbahner, die der CGT folgen, ihre Blockade fortsetzen, werden Familienfeiern an Weihnachten für viele Franzosen kompliziert. Die französische Bahn SNCF kündigte am Mittwoch an, dass am Wochenende vor Weihnachten "50 bis 60 Prozent der vorgesehenen Züge" fahren werden. 850 000 Personen hatten für diese Tage bereits Tickets reserviert.

Am Mittwochnachmittag begannen in Paris neue Verhandlungen zwischen Premierminister Philippe und den Gewerkschaftsvertretern. Philippe trifft dabei zunächst alle Gewerkschaften einzeln, am Donnerstag folgt dann eine gemeinsame Sitzung aller Verhandlungspartner. Zu denen gehört von Mittwoch an auch der Abgeordnete Laurent Pietraszewski, der neue Rentenbeauftragte der Regierung. Der bisherige "Hochkommissar für Renten", Jean-Paul Delevoye, war am Montag zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er mehr als zehn Nebentätigkeiten nicht deklariert hatte.

In einer Stellungnahme vor der Nationalversammlung am Dienstag hatte Premierminister Édouard Philippe gesagt, er sei "absolut entschlossen", das Universalsystem für die Rente einzuführen und zugleich einen finanziellen Ausgleich des aktuellen Systems zu erreichen, sprich: die Arbeitszeit der Franzosen zu verlängern. Philippe Martinez, der Generalsekretär der CGT, sagte nach seinem Treffen mit dem Premierminister, er verlange weiterhin, dass die Regierung die Reform zurückziehe.