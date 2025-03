Der Élysée-Palast in Paris hat mögliche Pläne für eine erneute Washington-Reise von Präsident Emmanuel Macron in Begleitung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und des britischen Premiers Keir Starmer dementiert. „Das ist nicht geplant. Es gibt keine Reise des Präsidenten nach Washington“, sagte ein Élysée-Sprecher nach einer entsprechenden Ankündigung der Pariser Regierungssprecherin. „Es wird eventuell in Betracht gezogen, dass Präsident Macron mit Präsident Selenskyj und seinem englischen Amtskollegen erneut nach Washington reisen könnte“, hatte Regierungssprecherin Sophie Primas kurz zuvor nach der Kabinettssitzung in Paris gesagt. Macron wollte sich auf jeden Fall am Abend in einer Fernsehansprache an die Nation wenden, Hauptthema dürfte der Ukraine-Krieg sein. Im Ringen um eine mögliche Friedenslösung für den Ukraine-Krieg hatten in der vergangenen Woche zunächst Macron und dann Starmer mit US-Präsident Donald Trump beraten, ehe ein Treffen von Trump und Selenskij am Freitag in einen Eklat mündete.