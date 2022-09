Macron denkt an sein Erbe

Von Kathrin Müller-Lancé, Paris

Schon am Abend des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl im April hat Macron angekündigt, eine "große politische Bewegung" zu gründen. Jetzt ist es so weit. Aus "La République en Marche" wird "Renaissance", aus der bewegten Republik nichts weniger als die Wiedergeburt. Schon bei der Europawahl 2019 war Macron mit einer proeuropäischen Liste dieses Namens angetreten, nun heißt auch seine eigene Partei so. Weil Macron bei der nächsten Wahl 2027 nicht mehr als Präsidentschaftskandidat antreten kann, könnte das durchaus ein Versuch sein, sein politisches Erbe zu sichern.