Die Entscheidung kam überraschend, zumal alle Umfragen seit Beginn des Wahlkampfs ungefähr dieses Kräfteverhältnis vorausgesagt hatten. Ausserdem hatte Macron in den vergangenen Wochen immer wieder angedeutet, dass Europawahlen keine direkten Auswirkungen auf die nationale Politik hätten. Dennoch engagierte sich Macron an vorderster Stelle in diesem Wahlkampf und nutzte jede Bühne, auch internationale, um die Dynamik der Wahl zu drehen oder zumindest abzudämpfen. So sprach er bei seinem Staatsbesuch in Deutschland von der Gefahr, die für Europa von den Nationalisten und Populisten ausgehe. Während des Reigens der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie ließ er sich von den zwei großen Fernsehsendern des Landes zum Interview einladen, und auch da appellierte er an einen „sursaut“, ein Aufwachen und Dagegenstemmen.

Le Pen triumphiert schon

Jordan Bardella, der 28-jährige Spitzenkandidat und Präsident des Rassemblement National, hatte schon kurz nach Schließung der Wahllokale den Präsidenten aufgefordert, das Parlament aufzulösen. Das hat die extreme Rechte bisher immer getan nach ihren Wahlerfolgen, auch 2019, als sie Macrons Lager nur um einen Prozentpunkt geschlagen hatten. Nun haben die früheren Frontisten zum ersten Mal die 30-Prozent-Marke übertroffen. Le Pen behauptete nach Macrons Ansprache an die Nation, der Präsident habe auf die Forderung Bardellas reagiert. Linke Oppositionelle klagten, Macron lasse sich von der extremen Rechten vor sich hertreiben.

Die Auflösung des Parlaments und die Ausrufung von Neuwahlen gehören zu den wichtigsten Befugnissen eines französischen Präsidenten, er kann sie nach Belieben einsetzen: Artikel 12 der französischen Verfassung sieht das vor. Dieser Schritt, eine Art Flucht nach vorn, ist ein politisches Wagnis, in der Geschichte der fünften Republik, also seit 1958, gab es das schon fünf Mal.

Zwar hat Macron schon seit den Wahlen von 2022 keine absolute Mehrheit mehr. Gewinnt nun aber das Rassemblement National diesen Urnengang, wie dies alle Erhebungen und die allgemeine politische Stimmung im Land nahelegen, würde Macron in eine Kohabitation gedrängt. Der Präsident müsste also mit seinem ärgsten Widersacher regieren, der auch den Premierminister stellen würde. Die nächste Präsidentschaftswahl ist erst für 2027 geplant, in drei Jahren. Macrons Reformelan wäre gestoppt.

Marine Le Pen triumphierte schon. „Wir sind bereit für die Macht“, sagte die Tochter des Parteigründers Jean-Marie Le Pen. Die Le Pens, früher die Parias im Land, versuchen seit vielen Jahrzehnten, in Frankreich an die Macht zu kommen. Nun sind sie so nahe dran wie noch nie.