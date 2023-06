Von Thomas Kirchner, Paris

Wenn Emmanuel Macron etwas Wichtiges mitteilen möchte, hält er eine Rede. Das war 2017 so, als der frisch gewählte französische Präsident an der Sorbonne eine ehrgeizige Vision für die Europäische Union vorstellte. Und es war Ende Mai so, als er in der slowakischen Hauptstadt Bratislava über die Zukunft Mittel- und Osteuropas sprach.

Der Vortrag, den er auf dem Globsec hielt, dem wichtigsten Forum für Sicherheitspolitik in der Region, wurde von Beobachtern wieder als "historisch" eingestuft. Was sich in den vergangenen Monaten abgezeichnet hatte, ist jedenfalls deutlicher geworden: Frankreich hat seine Politik gegenüber Osteuropa und dem westlichen Balkan neu justiert - mit potenziell weitreichenden Folgen für die EU.

Frankreich hat ein doppeltes Imageproblem in Osteuropa. Zum einen gilt es noch immer als Wackelkandidat, was die Unterstützung der Ukraine und eine klare Haltung zu Moskau betrifft. Zu diesem Bild hat Macron selbst beigetragen: etwa mit seiner wiederholten Warnung, Russland nicht zu "demütigen"; seiner Aufforderung, dem Land "Sicherheitsgarantien" zuzugestehen; den Telefonaten mit Präsident Wladimir Putin zu einer Zeit, als es eigentlich nichts mehr zu bereden gab; seiner Aussage, die Nato sei "hirntot"; den eher zögerlichen und noch immer nicht substantiellen Waffenlieferungen.

In Bratislava vermeidet Macron jegliche Zweideutigkeit hinsichtlich der Ukraine

Zum anderen zählte Macron, wie viele französische Präsidenten, zu den Bremsern bei der Erweiterung der EU. Noch 2019 sprach er sich klar gegen die Aufnahme von Albanien und Nordmazedonien aus. Angesichts jüngster Entwicklungen ist das kaum noch vertretbar.

Dieses Bild vom unsicheren Kantonisten wollte Macron in Bratislava mit einer Charmeoffensive korrigieren: Gleich zweimal beteuerte er: "Sie können zählen auf Frankreich." Er erinnerte an seinen Vorgänger Jacques Chirac. Der hatte 2003 den Mittel- und Osteuropäern, die die USA im Irak-Krieg unterstützten, entgegengeschleudert, sie hätten "eine Gelegenheit verpasst zu schweigen". Macron aber stelle fest: "Wir haben manchmal die Gelegenheit verpasst zuzuhören." Was die Nachbarn im Osten zu erzählen hätten, ihre "schmerzhaften Erinnerungen" an die Sowjet-Zeit, das werde im Westen noch immer nicht ganz verstanden. In Anlehnung an den Schriftsteller Milan Kundera sagte er, dieser Teil Europas dürfe nicht "ein zweites Mal gekidnappt" werden.

Französische Medien sahen darin ein "mea culpa", das Eingeständnis einer Verirrung. Es sei definitiv ein "anderer Tonfall", sagt Isabelle Lasserre von der Zeitung Le Figaro: "Macron hat wohl endlich verstanden, dass es an der Zeit war, einen Schritt auf die Osteuropäer zuzugehen." Wer wie er den Anspruch erhebe, Europa anzuführen, könne diese Länder nicht außer Acht lassen. Macron braucht sie zudem als mögliche Verbündete für die von ihm ersehnte größere strategische Unabhängigkeit Europas. Weil sie sehr Nato-affin sind, betonte er seine Treue zum westlichen Bündnis und nahm die Rede vom "Hirntod" ausdrücklich zurück.

Vollzieht die französische Politik einen Wandel oder nur ein taktisches Manöver?

Hinsichtlich der Ukraine vermied Macron in Bratislava, anders als oft zuvor, jegliche Zweideutigkeit. Sie müsse so viel Unterstützung wie nötig erhalten, sagte er, die Zeit für Friedensverhandlungen sei noch fern, und wenn, dürften sie nur zu Bedingungen geführt werden, die für Kiew akzeptabel seien. Für einen Beitritt des Landes zur Nato plädierte er zwar nicht, doch müssten die Sicherheitsgarantien für die Ukraine "handfest und glaubwürdig" sein. Sie könnten nach Ansicht Macrons irgendwo zwischen den Garantien liegen, die Israel von den USA erhält, und einem tatsächlichen Nato-Beitritt. Schon damit geht er weiter als die Bundesregierung.

Ist das nun ein echter, dauerhafter Wandel der französischen Politik? Oder nur ein taktisches Manöver, um die Mittel- und Osteuropäer zu umgarnen? Bei Macron kann es man nie genau wissen, es bleibt immer eine gewisse Ambiguität in seinem Vorgehen. Vorerst seien es nur Worte, warnt der deutsche Außenpolitik-Experte Ulrich Speck, die Taten, etwa die Waffenlieferungen, seien noch nicht überzeugend. Macron wolle sich vor allem eine Schlüsselrolle sichern in den bevorstehenden Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine. Auch Lasserre will sich nicht festlegen. Es sei möglich, dass Macron schon in Kürze wieder anders klinge. Von seinen Beratern höre sie deutlich leisere Töne. Eindeutig verstanden habe er aber jetzt, dass es für Russland vorerst keinen Weg zurück in die "europäische Familie" gebe.

Einen ebenso bedeutenden und vielleicht nachhaltigeren Umschwung erkennen manche in der neuen französischen Haltung zur Erweiterung der EU um Moldau, die Ukraine und die Staaten des Westbalkans. Es sei keine Frage, ob die EU neue Mitglieder aufnehme, sagte Macron in Bratislava, auch nicht, wann sie dies tue - so schnell wie möglich eben. Es gehe nur noch um das Wie. Man dürfe dies auch keinesfalls als Konkurrenz zur Nato sehen oder zu der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft, die Macron vor einem Jahr angeregt hatte. Ähnliches war schon eine Weile von Macron zu hören, aber noch nicht so deutlich.

Der Kurswechsel bietet eine echte Gelegenheit, die politische Architektur Europas zu verändern

Das sei "schon eine Zeitenwende für Frankreich", sagt der Pariser Analyst und Macron-Experte Joseph de Weck, ein "wirklicher Politikwechsel". Es gab viele Gründe, warum sich Paris jahrelang sperrte: die Angst vor billigen Arbeitskräften aus den potenziellen Beitrittsstaaten; die Sorge, dass sich der Schwerpunkt der EU zu sehr nach Osten verlagert. Vor allem aber befürchtete Paris, dass eine engere politische Union mit so vielen neuen Mitgliedern nicht mehr machbar wäre.

Der Widerstand aus Paris führte maßgeblich dazu, dass manche Staaten seit fast 20 Jahren im Kandidatenstatus verharren, ohne Aussicht auf eine ernsthafte Perspektive. Insofern bietet der französische Kurswechsel eine echte Gelegenheit, die politische Architektur Europas zu verändern. Die Gewährung des Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldau hat auch dem Beitrittswunsch von Montenegro, Albanien, Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo eine neue Dynamik verliehen. Ihre Mitgliedschaft gilt als wesentlich, um die Spannungen in der Region abzubauen und eine friedliche Entwicklung zu ermöglichen.

Wie das "so schnell wie möglich" gelingen kann, ist offen. Das Problem bleibt, dass Paris und Berlin die EU vor einer Aufnahme neuer Mitglieder erst "erweiterungsreif" machen, also vor allem mehr Mehrheitsentscheidungen ermöglichen wollen, etwa in der Außen- oder Steuerpolitik. Weil dabei nichts vorangeht, werden die Kandidaten weiter vertröstet.

Eine Lösung für diese Blockade wäre ein Beitritt in Schritten. So empfiehlt Gerald Knaus vom Thinktank Europäische Stabilitätsinitiative, die Länder zunächst in den EU-Binnenmarkt aufzunehmen, wenn sie den Anforderungen genügen. Auch Macron hat angeregt, den Erweiterungsprozess, der bisher auf eine sofortige Vollmitgliedschaft hinausläuft, zu reformieren. Konkrete Vorschläge waren auch in Bratislava nicht zu hören von ihm. Immerhin so viel: "Wir werden mit mehreren Partnern in den kommenden Wochen daran arbeiten."