Frankreich hat eine neue Regierung, man findet darin auch Personen aus der Zivilgesellschaft. Doch der versprochene Neuanfang ist nicht zu spüren. Übersteht Premier Sébastien Lecornu die Woche?

Frankreich hat eine neue Regierung, schon wieder. Der Strudel der politischen Krise verschlingt gerade Kabinett um Kabinett. Die Frage ist deshalb auch nach dieser Geburt vor allem wieder, wie lange Lecornu II. – benannt nach dem neuen und alten Premierminister Sébastien Lecornu – wohl halten wird. Zur Erinnerung: Lecornu I. war schon nach vierzehn Stunden auseinandergefallen, sie überlebte nur eine Nacht. Das war vor einer Woche.