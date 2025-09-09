Nur einen Tag nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron den bisherigen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zum Premierminister ernannt. Das teilte der Élysée-Palast mit.

Sein Vorgänger, Francois Bayrou, war am Montag nach einem verlorenem Vertrauensvotum wegen seiner Pläne zur Kürzung der öffentlichen Ausgaben gestürzt. Auf Lecornu wartet unter anderem die Aufgabe, einen Haushalt durch das zerstrittene und tief gespaltene Parlament zu bringen.

