Von Thomas Kirchner und Nadia Pantel

Emmanuel Macron könnte sich eigentlich ein kleines bisschen entspannen. Drei Tage vor der Stichentscheidung zur französischen Präsidentschaft liegt der Amtsinhaber in den Umfragen noch immer in Führung. Um die 55 Prozent der Wähler würden demnach für ihn stimmen. Das ist, selbst wenn man die Fehlermarge, die möglicherweise hohe Wahlenthaltung und andere Unwägbarkeiten berücksichtigt, ein einigermaßen klarer Vorsprung vor der rechtsextremen Konkurrentin Marine Le Pen. Man muss auch schon lange nicht mehr einkalkulieren, dass sich Le-Pen-Wähler in Umfragen verstecken würden, im Gegenteil.