Wenn man jedoch das Urteil der politischen Exegeten und der Medien studiert, ist aus der Nummer ein Flop geworden; schlimmer noch: ein Beleg für das ideenlose Wegdämmern von Macrons Präsidentschaft zwei Jahre vor dem Ende seiner zweiten und letzten Amtszeit. „Ein Gefühl der Ohnmacht“, titelte etwa die Zeitung Le Parisien, die in politischen Dingen sonst eher zurückhaltend ist, auf Seite eins.

Allen drei Kontrahenten gelingt es, Macrons Bilanz zu zerlegen

Am Rahmen lag es nicht. TF1 erfand mal schnell ein kolossales Format, den Tisch im Zentrum des Studios umgab eine hundert Quadratmeter große Bildschirmwand. Als Gesprächspartner eingeladen waren die Gewerkschaftschefin der CGT, Sophie Binet, die liberale Wirtschaftsessayistin Agnès Verdier-Molinié und Robert Ménard, der sehr rechte Bürgermeister aus dem südfranzösischen Béziers. Alle hatten sie eine Viertelstunde im eins zu eins mit dem Präsidenten, alle drei zerlegten Macrons politische Bilanz der vergangenen acht Jahre mit denkwürdiger Schärfe.

Die Gewerkschafterin rechnete Macron vor, dass seine Industriepolitik gescheitert sei, dass viele Betriebe am Rand der Pleite stünden, dass er sich aber nur um die Unternehmer und die Reichen kümmere. Die Wirtschaftsexpertin warf Macron vor, er habe die Staatsfinanzen aus dem Ruder laufen lassen, nie seien Frankreichs Schulden höher gewesen, und er müsse ihr jetzt gar nicht mit der Corona-Pandemie kommen: „Die hatten andere Länder auch.“

Und der Bürgermeister, der dem rechtsextremen Rassemblement National nahesteht, erzählte vom Überdruss der Bürger über die wachsende Unsicherheit, den endemischen Drogenhandel, die Probleme bei der Integration von Zuwanderern. „Sie sind doch der Präsident im Westen mit der größten Machtfülle“, sagte Ménard, „warum unternehmen Sie nichts?“ Als Macron konterte, entfuhr es Ménard: „Sie machen wohl Spaß!“

„Ich habe mein Bestes gegeben“, sagt der Präsident – es hört sich an wie ein früher Abschiedsgruß

Zwischendurch projizierte der Sender auf den Panoramabildschirm Zeugnisse verschiedener Franzosen aus der Zivilgesellschaft, darunter etwa der bekannte Youtuber Thibo InShape – er hat 26 Millionen Abonnenten. Dazu gab es Graphiken, Zahlen, kurze Reportagen. Auch daraus floss ein einziges, lautes Lamento, es kam in schnellen Wellen über Macron, er konnte einem beinahe leidtun. Gleich zweimal sagte er, die Franzosen neigten nun mal zum Pessimismus, dabei sei Frankreich doch ein großartiges Land.

„Ich habe mein Bestes gegeben“, sagte er dann, und es hörte sich wie ein früher Abschiedsgruß an.

Seit der Wahlniederlage seines Lagers bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Sommer 2024 hat er keine Mehrheit mehr im Parlament, der Spielraum für legislative Gestaltung ist auf ein Minimum geschrumpft. Mit einiger Spannung erwarteten die Franzosen deshalb, ob der Präsident auf TF1 bekanntgeben würde, dass er sie bald zu einem oder mehreren Themen in einem Referendum befragen werde. Artikel 11 der französischen Verfassung sieht diese Möglichkeit vor, und 82 Prozent der Franzosen wünschten sich solche Volksabstimmungen viel öfter. Seit 1958, dem Beginn der 5. Republik, gab es bisher zehn Referenden – das jüngste, zur Ratifizierung der Europäischen Verfassung, liegt schon zwanzig Jahre zurück.

Macron verspricht seit Jahren, dass er dieses Instrument der direkten Demokratie neu beleben wolle, und er tat es auch jetzt wieder, auf TF1: Er überlege sich, gleich mehrere Referenden gleichzeitig abzuhalten, bald schon. Doch ganz offensichtlich kann er sich nicht entscheiden, welche Themen er den Franzosen unterbreiten will.

Ein Referendum könnten seine Gegner zur Generalabrechnung mit dem Macronismus nutzen

Artikel 11 definiert die thematischen Kriterien, nach denen Referenden möglich sind. Eine Abstimmung zur Immigration etwa, wie sie die extreme Rechte fordert, erfüllt die Vorgaben der Verfassung nicht. Macron könnte aber zum Beispiel über seine Rentenreform abstimmen lassen. Doch das will er natürlich nicht: Der Ausgang wäre absehbar, seine vielen politischen Gegner würden das Referendum zur Generalabrechnung mit dem Macronismus nutzen; und seine Reformbilanz verlöre den einzigen zählbaren Eintrag.

Ein Referendum könnte er zur Sterbehilfe veranstalten. Eine Mehrheit der Franzosen wäre wohl für sie, doch Macron will die bewegte Debatte im Parlament abwarten, die derzeit stattfindet. Sollte sich die Politik nicht auf ein Gesetz einigen können, ja, dann werde er erwägen, die Frage zum „Lebensende“, dem Fin de vie, wie die Franzosen das Thema nennen, dem Volk vorzulegen. Sicher ist er also nicht. Möglich wäre auch, dass er ein Referendum zu einem Mindestalter von 15 Jahren für den Gebrauch sozialer Medien veranstaltet. Aber auch dazu wollte er sich nicht festlegen.

Und so war Macron am Ende nur dann sicher und ganz bei sich, als er über Außenpolitik sprach, den Krieg in der Ukraine, Gaza, den Handelsstreit mit Donald Trump – in der ersten halben Stunde des langen Fernsehabends also. Nicht, dass er Neues verkündet hätte. Aber auf der Weltbühne spielt der französische Präsident noch immer eine prominente Rolle, das honorieren die Franzosen auch: Mehr als vierzig Prozent halten seinen internationalen Auftritt für angemessen. Das reicht aber offenbar nicht aus, seine ganze Präsidentschaft zum Strahlen zu bringen.