Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist nach den schwersten Unruhen seit 40 Jahren im französischen Überseegebiet Neukaledonien eingetroffen. "Ich komme hierher mit der Entschlossenheit, alles zu tun, damit die Ruhe wieder einkehrt, mit großem Respekt, mit Demut ... und im Gedenken an die Opfer", sagte er am Donnerstag. Sein Ziel sei es, "mit den Ministern und der gesamten Regierung, den Menschen beizustehen". Bei Protesten gegen eine Wahlrechtsreform waren in der vergangenen Woche mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, es kam zu Plünderungen und Brandanschlägen auf Autos. Als Reaktion entsandte Frankreichs Regierung 3000 zusätzliche Polizisten.