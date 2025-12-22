Frankreich startet den Bau eines neuen atomar betriebenen Flugzeugträgers. Mit 80 000 Tonnen wird das Schiff fast doppelt so schwer wie sein Vorgänger Charles de Gaulle sein, 310 Meter lang, 85 Meter breit. Er soll Platz für 30 Kampfflugzeuge und 2000 Besatzungsmitglieder bieten. „In Zeiten von Aggressoren müssen wir stark sein, um gefürchtet zu werden“, sagte Präsident Emmanuel Macron. Deswegen werde er Frankreich mit einem neuen Flugzeugträger ausstatten. Der Bau soll 10 Milliarden Euro kosten. Die Ankündigung machte Macron bei einer Weihnachtsfeier mit 900 Soldaten, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationiert sind.