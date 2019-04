25. April 2019, 20:37 Uhr Frankreich Macron verlangt besseren Schutz der EU-Außengrenzen

Frankreichs Präsident Macron hat eine "Agenda 2025" angekündigt, die das Land "reindustrialisieren" und Vollbeschäftigung bringen solle.

Er kündigte eine Senkung der Einkommensteuer, einen Inflationsausgleich für Renten und eine Mindestrente an.

Außerdem kritisiert Macron das System des Schengen-Raums und den aus seiner Sicht unvollständigen Schutz der EU-Außengrenzen.

Von Nadia Pantel , Paris

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag seine lang angekündigte Bilanz aus dem Grand débat ziehen wollen. Eine 20-minütige Fernsehansprache zu den beschlossenen Maßnahmen hatte der Staatspräsident am vergangenen Montag in letzter Minute abgesagt, da die Pariser Kathedrale Notre-Dame Feuer gefangen hatte. Der Text der verhinderten Rede war den Medien vorab zur Verfügung gestellt worden und wurde einen Tag nach dem Brand von verschiedenen Zeitungen in Teilen veröffentlicht. So kam es zu der Situation, dass Frankreich bereits seit einer guten Woche über die Pläne des Präsidenten diskutiert, ohne sie im Detail zu kennen.

Der Figaro zitiert einen Vertrauten Macrons mit der Aussage, dass das Durchsickern der Informationen den Vorteil gehabt hätte, "ein paar Maßnahmen schon mal testen" zu können. Das Gerücht, Macron wolle die Elite-Hochschule ENA abschaffen, führte zu besonders vielen Irritationen. Zwar beschweren sich auch Spitzenpolitiker immer wieder darüber, dass die Hochschule eine um sich selbst kreisende Elite heranzüchte. Doch die Idee, daher gleich die gesamte Schule abzuschaffen, stieß auf wenig Begeisterung.

Weitere Themenfelder, in denen auf Antworten von Macron gewartet wird, betreffen Fragen des Arbeitsmarktes und der partizipativen Demokratie. So habe Macron in seiner nicht gesendeten Ansprache die Franzosen aufrufen wollen, "mehr zu arbeiten", um die Renten zu sichern. Unklar ist, wie diese Mehrarbeit aussehen soll. Macron hatte im Wahlkampf versprochen, das Rentenalter nicht zu erhöhen.

Der Präsident will Spannungen mildern, die Ursache für den Unmut der Gelbwesten sind

Der Grand débat war von Macron als Reaktion auf die Proteste der Gelbwesten ins Leben gerufen worden. Die Maßnahmen, die er nun verkündet, sollen zum einen Bezug auf die Wünsche nehmen, die die Franzosen im Rahmen des Grand débat äußerten, zum anderen sollen sie auch die sozialen Spannungen mildern, die ursächlich für den Unmut der Gelbwesten sind. Daher wurde damit gerechnet, dass Macron Steuersenkungen und finanzielle Entlastungen für Rentner ankündigt. Der Präsident dürfte auch auf eine weitere Forderung der Gelbwesten eingehen, den Wunsch nach mehr direkter Demokratie in Form von Volksbegehren.

Macron wollte seine Pläne am Donnerstagabend im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen. Es ist das erste Mal, dass er sich Journalisten in dieser Form für Nachfragen zur Verfügung stellt. Bislang gab es nach seinen Reden keine Gelegenheiten für klärende Fragen.