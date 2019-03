17. März 2019, 17:05 Uhr Frankreich Flammen auf den Champs-Élysées

Seit 18 Wochen demonstrieren die Gelbwesten gegen Präsident Emmanuel Macron.

Die Zahl der Demonstranten geht seit Beginn der Bewegung kontinuierlich zurück.

Die Bereitschaft zur Gewalt ist geblieben: Am Samstag nahm die Polizei bei Ausschreitungen 185 Personen fest.

Von Nadia Pantel , Paris

Am Samstagnachmittag wirkt es kurz so, als hätten die Sicherheitskräfte die Prachtstraße Champs-Élysées aufgegeben. Die Markise des Edelrestaurants Fouquet's steht in Flammen, das komplette Mobiliar ist zerstört, und die einzigen, die es zu interessieren scheint, sind filmende Demonstranten, die sich vor dem Spektakel versammeln. Schließlich öffnet sich ein Fenster im ersten Stock, und aus einer Wohnung heraus versucht jemand mit einem Handfeuerlöscher, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Gilets jaunes begehen an diesem Samstag den "Akt 18", wie sie es nennen. Seit 18 Wochen demonstrieren sie in ganz Frankreich gegen Präsident Emmanuel Macron. Die Zahl der protestierenden Gelbwesten geht seit Beginn der Bewegung kontinuierlich zurück.

Die Bereitschaft zur Gewalt ist geblieben. Am Samstagabend resümiert die Polizei: 24 verwüstete Geschäfte, ein zerstörter Kiosk, brennende Barrikaden aus Stühlen, Motorrollern und allem, was sonst noch zu finden war, sowie ein Brandanschlag auf eine Bank, der dazu führt, dass elf Menschen in den darüber liegenden Wohnungen verletzt werden. 185 Personen werden festgenommen.

Der Tag, an dem die Gewalt zurückkehrte, hat symbolische Kraft. Am Wochenende endete "Le Grand débat" mit dem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Krise überwinden wollte. Tatsächlich sind seine Zustimmungswerte wieder gestiegen, nachdem er zwei Monate lang auf einem Diskussionsmarathon durch Frankreich getourt war. Doch seine entschiedenen Gegner konnte der Präsident nicht umstimmen. Statt im Triumph endet der "Grand débat" nun mit Bildern der Zerstörung, die deutlich machen, dass der innere Frieden nicht wiederhergestellt ist.

Die Randalierer auf den Champs-Élysées stellten dabei nur eine Minderheit der Menschen, die am Samstag gegen Macron auf die Straße gingen. Während bei der Demonstration am Triumphbogen, die schnell eskalierte, von der Polizei 10 000 Menschen gezählt wurden, nahmen an einer parallelen Kundgebung im Osten der Hauptstadt 36 000 Menschen teil. Ein Zusammenschluss von Umweltgruppen und sozialen Verbänden hatte zum "Marche du siècle" aufgerufen, zum Marsch des Jahrhunderts, dem sich in Frankreich Zehntausende anschlossen. Bei der Pariser Abschlusskundgebung auf der Place de la République fanden sich viele Menschen in gelben Warnwesten ein. Die Organisatoren, zu denen unter anderem Oxfam, Greenpeace und Attac zählten, riefen dazu auf, für Klimaschutz und für soziale Gerechtigkeit zu protestieren. Während an den Klimastreiks der Schüler am Freitag auch Vertreter der Regierung wie der Staatssekretär Gabriel Attal teilgenommen hatten, richtete sich die Demo am Samstag gegen "die Inaktivität der Regierung" angesichts des Klimawandels. Die teilnehmerstärkere Klimademo am Samstag verlief friedlich, wurde jedoch von den Ausschreitungen auf den Champs-Élysées überlagert.

Die Gewalt führte dazu, dass erneut darüber diskutiert wurde, wer überhaupt ein Gilet jaune sei. Die rechtsradikale Marine Le Pen teilte am Samstag auf Twitter ein Foto der Ausschreitungen, auf denen ausschließlich schwarz gekleidete Menschen zu sehen sind. "In Paris haben die schwarzen Kapuzen die gelben Westen abgelöst", schreibt Le Pen. Die Politikerin betont stets ihre Nähe zur Bewegung der Gilets jaunes. Auch während der Live-Übertragung von den Demos durch den Fernsehsender BFM kommentierten Journalisten, dass es sich bei den Protestierenden um Autonome handele, die sich einfach nur eine gelbe Weste übergezogen hätten.

Tatsächlich liegt jedoch die Stärke der Bewegung der Gilets jaunes eben darin, dass sie von Anfang an allen offen stand, ungeachtet der politischen Überzeugungen. In der Bewegung finden Linke und Rechte Platz, sie nimmt sowohl Demonstranten auf, die nur friedlich am Kreisverkehr Kaffee trinken wollen, als auch solche, die Gewalt als legitimes Mittel sehen, politischen Druck aufzubauen.

Frankreichs Präsident sah sich am Samstag gezwungen, sein Skiwochenende in den Alpen abzubrechen, um nach Paris in den Élysée-Palast zurückzukehren. Macron sagte am Samstagabend: "Was heute auf den Champs-Élysées passiert ist, nennt man nicht mehr eine Demonstration. Das sind Menschen, die die Republik zerstören wollen, selbst wenn dabei jemand ums Leben kommt. Alle, die dort waren, haben sich zu Komplizen gemacht." Es müssten "starke Entscheidungen" getroffen werden. Premierminister Édouard Philippe sagte, er empfinde "wie eine riesige Mehrheit der Franzosen eine sehr große Wut". Kein politisches Ziel rechtfertige die Gewalt, die Paris am Samstag erlebte.