Frankreich:Proteste gegen den neuen Premier

Aus Protest gegen die Ernennung des konservativen Politikers Michel Barnier zum neuen Premierminister Frankreichs sind am Samstag Tausende Menschen in vielen französischen Städten auf die Straße gegangen. Linke Parteien werfen Präsident Emmanuel Macron vor, mit der Auswahl des früheren EU-Kommissars Barnier das Ergebnis der Parlamentswahl vor rund zwei Monaten zu ignorieren. Macron hatte Barnier am Donnerstag nach wochenlangen Sondierungsgesprächen mit der Regierungsbildung beauftragt, dieser stellte am Freitagabend im Fernsehen seine Pläne vor.