Frankreichs früherer Premierminister Lionel Jospin ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das meldete seine ehemalige Partei Le Parti socialiste. Jospin, der sich im Januar einer schweren Operation unterzogen hatte, starb am Sonntag.

Jospin, geboren am 12. Juli 1937 in Meudon bei Paris, entstammte einer protestantischen Lehrerfamilie. Er prägte über Jahrzehnte die französische Sozialistische Partei (PS), führte sie als langjähriger Vorsitzender und diente mehrfach als Bildungsminister.

Von 1997 bis 2002 stand Jospin an der Spitze der Regierung. Während seiner Amtszeit führte er die 35-Stunden-Woche ein. Zu seinen Initiativen gehörten auch die Einführung der allgemeinen Krankenversicherung sowie die eingetragene Lebenspartnerschaft (Pacs), ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Gleichstellung homosexueller Paare.

Frankreich verliert heute einen treuen Diener, dessen Name mit dem Staat verbunden bleiben wird Sébastien Lecornu, Frankreichs Premierminister

Schließlich regierte Lionel Jospin Frankreich von 1997 bis 2002 und führte in dieser Zeit die 35-Stunden-Woche ein. Zu den von ihm durchgesetzten Errungenschaften gehören zudem die allgemeine Krankenversicherung und die eingetragene Lebenspartnerschaft (Pacs) als erster Schritt in Richtung Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Unter Jospin verzeichnete das Land zeitweise das stärkste Wachstum seit 25 Jahren, die Arbeitslosigkeit sank deutlich.

Die heutige Linke in Frankreich schaut mitunter nostalgisch auf Jospin zurück. Als Architekt der „gauche plurielle“, also einer vielfältigen Linken, schaffte er es, Gräben zwischen den Parteien des linken Spektrums zu überwinden.

Bei der Präsidentschaftswahl 2002 schied Jospin überraschend im ersten Wahlgang aus, nachdem viele Linke auf Protestkandidaten ausgewichen waren. Das Ergebnis ebnete dem rechtsextremen Jean-Marie Le Pen den Weg in die zweite Runde gegen Jacques Chirac. Noch am Wahlabend zog sich Jospin aus der Politik zurück.

Der aktuelle französische Premierminister Sébastien Lecornu sprach Jospins Familie in einem Post auf der Plattform X sein Beileid aus. „Frankreich verliert heute einen treuen Diener, dessen Name mit dem Staat verbunden bleiben wird“, schrieb Lecornu.