Vor der Parlamentswahl in Frankreich haben sich die Linksparteien des Landes auf die Bildung einer gemeinsamen Volksfront verständigt, der sogenannten „Front populaire“. So wollen die Parteien die gemeinsamen Kräfte bündeln. Damit werde ein neues Kapitel in der Geschichte des Landes aufgeschlagen, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. „Jetzt in den Wahlkampf – um zu gewinnen!“, schrieb François Ruffin von La France insoumise (LFI) auf dem Kurznachrichtendienst X.