Mehr als zwei Wochen nach seinem Überraschungssieg bei der Parlamentswahl in Frankreich hat sich das Linksbündnis auf eine mögliche Premierministerin geeinigt. Lucie Castets soll nach dem Willen des linken Lagers Regierungschefin werden, wie die Parteien am Dienstagabend mitteilten. Dies schlage man Präsident Emmanuel Macron vor, der für die Ernennung zuständig ist. Die 37-Jährige ist derzeit Direktorin in der Finanzverwaltung der Stadt Paris. Das neue Linksbündnis Nouveau Front Populaire hatte die vorgezogene Parlamentswahl in Frankreich überraschend gewonnen. Macrons Mitte-Kräfte landeten auf Platz zwei, das rechtsnationale Rassemblement National um Marine Le Pen kam lediglich auf Platz drei. Das Linksbündnis aus Sozialisten, Grünen, Kommunisten und der Linkspartei La France Insoumise machte nach der Wahl zwar seinen Regierungsanspruch klar, konnte sich aber zunächst nicht darauf verständigen, wen es an der Spitze einer künftigen Regierung sehen will. Macron will frühestens nach Ende der Olympischen Spiele in Paris einen neuen Premierminister ernennen, wie er am Dienstagabend im Sender France 2 sagte.