Präsident Macron möchte das Parlament verkleinern und das Wahlrecht reformieren. Politiker aller Fraktionen werfen ihm vor, die Macht des Parlaments schmälern zu wollen.

Von Nadia Pantel , Paris

Die französische Nationalversammlung traditionsbewusst zu nennen, ist vielleicht noch eine Untertreibung. Auf dem Weg zum Plenarsaal schreitet der Präsident oder die Präsidentin der Versammlung durch ein Spalier von Soldaten in Paradeuniform, Trompete und Fanfare inklusive. Im Saal selbst wird das Rednerpult von den Huissiers eingerahmt. Männer und Frauen im schwarzen Frack, die als gehobene Briefträger fungieren. Wollen Abgeordnete einander etwas mitteilen, brauchen sie nicht zu so etwas Profanem wie einem Smartphone greifen. Sie nehmen das Briefpapier, das für sie auf jedem Platz bereitliegt, verfassen eine kurze Notiz und winken einen Huissier herbei. Der schaut diskret auf den Adressaten und trägt die Botschaft in die gewünschte Sitzreihe.

Diese Praxis ist nicht nur sicher im Fall eines Cyberangriffs. Sie hat für beobachtende Journalisten den Vorteil, dass man genau mitverfolgen kann, wer sich mit wem gerne Zettelchen schreibt und welche fraktionsübergreifenden Freundschaften bestehen. Nur eines sind die Huissiers im Vergleich mit neueren Kommunikationsmethoden sicherlich nicht: effizient.

Doch Effizienz ist nun einmal das Lieblingswort von Präsident Emmanuel Macron, und es soll auch in den beiden Kammern des Parlaments Einzug halten, in Nationalversammlung und Senat. Die Huissiers will dabei zwar niemand abschaffen, doch ihre Existenz illustriert ganz gut, in welch langen Kontinuitätslinien sich der französische Parlamentarismus einordnet und wie skeptisch Neuerungen häufig aufgenommen werden.

Seit dem 10. Juli diskutiert die Nationalversammlung über Macrons Reformpapier, das eine umfassende Verfassungsänderung bedeuten würde. Das Ziel der Reform steht im Titel des Vorschlags: "Für eine repräsentativere, verantwortungsvollere und effizientere Demokratie". Einige von Macrons Ideen werden schon lange diskutiert und wurden schnell umgesetzt. So entschied sich die Nationalversammlung vergangene Woche einstimmig dafür, das Wort "Rasse" aus der Verfassung zu streichen, um keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass die Einteilung der Menschen in "Rassen" nicht nur zu Rassismus führt, sondern außerdem wissenschaftlich und ethisch völliger Humbug ist.

Andere Ideen der Reform werden zwar ebenfalls schon lange diskutiert, doch sie sind deutlich schwieriger umzusetzen. Es geht dabei vor allen Dingen darum, wie die Abgeordneten in Zukunft gewählt werden sollen und wie viele es geben soll.

Bislang werden die Abgeordneten in Frankreichs Nationalversammlung nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt. Die Verfassung der Fünften Republik, die seit 1958 gilt, ist darauf ausgelegt, ein Parlament der Kleinparteien zu vermeiden. So kam der rechtsradikale Front National (jetzt: Rassemblement National) in der Präsidentschaftswahl 2017 im ersten Wahlgang auf 21,3 Prozent der Stimmen, stellt aber nur acht der insgesamt 577 Abgeordneten der Nationalversammlung.

Macrons Reform sieht vor, dass künftig 15 Prozent der Abgeordneten über ein Verhältniswahlrecht gewählt werden. Rassemblement-National-Chefin Marine Le Pen ist das deutlich zu wenig. Und auch die sozialliberal ausgerichtete Partei MoDem, Demokratische Bewegung, fordert, dass mindestens 25 Prozent der Abgeordneten über ein Verhältniswahlrecht bestimmt werden. Die konservativen Republikaner hingegen, die aktuell 98 Abgeordnete in der Nationalversammlung stellen, sehen schon in diesem eher kleinen Eingriff in das Mehrheitswahlrecht eine Destabilisierung der Demokratie.

Noch mehr als über die Reform des Wahlrechts regen sich die Konservativen über die geplante Verkleinerung des Parlaments auf. Macron möchte die Zahl der Abgeordneten in der Nationalversammlung und die Zahl der Senatoren um 30 Prozent reduzieren. Dies würde, so der Präsident vergangene Woche vor dem eigens einberufenen Kongress in Versailles, dazu führen, dass das "Parlament besser arbeitet". 78 Republikaner haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie eine "Verfassung Macron" anprangern, die dem "Abriss der Nationalversammlung" gleichkäme. Politiker aller Fraktionen werfen dem Präsidenten vor, die Macht des Parlaments schmälern zu wollen. Das "unbeugsame Frankreich" des Linken Jean-Luc Mélenchon mobilisiert in den Sozialen Netzwerken unter dem Schlagwort "Macron Monarc" (Macron, der Monarch) gegen die geplante Verfassungsreform. Mélenchon fordert, die Bevölkerung in einem Referendum über die Reform abstimmen zu lassen.

Am 24. Juli soll die Nationalversammlung über die Verfassungsreform abstimmen. Danach wird der Text dem Senat vorgelegt. Es wird damit gerechnet, dass die Änderungen nicht vor Frühjahr 2019 angenommen werden.