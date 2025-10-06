Zum Hauptinhalt springen

Rücktritt Sebastien LecornuFrankreichs Premier scheitert auch an Macrons Sturheit

Lesezeit: 4 Min.

Am Montag reicht Premierminister Sebastien Lecornu in Paris seinen Rücktritt ein. Am Dienstag hätte er seine Regierungserklärung halten sollen.
Am Montag reicht Premierminister Sebastien Lecornu in Paris seinen Rücktritt ein. Am Dienstag hätte er seine Regierungserklärung halten sollen. (Foto: Stephane Mahe/AP)

Sébastien Lecornu, Chef der neuen Minderheitsregierung, wirft hin, noch bevor er richtig losgelegt hat. Das Kabinett, mit dem er regieren wollte, war der Opposition nicht vermittelbar.

Von Oliver Meiler, Paris

Frankreich erlebt historische Zeiten, Zeiten, wie man sie sich bis vor kurzem auch mit wilder Fantasie nicht hätte ausmalen können. Ein Premierminister, der sich selbst stürzt – das ist die neueste Blüte dieser Zeit.

Zur SZ-Startseite

Gisèle Pelicot
:Zurück im Gericht

Ihr Fall bewegte die Welt: Nun beginnt in Nîmes das Berufungsverfahren im Vergewaltigungsprozess von Mazan. Im Februar erscheinen ihre Memoiren – in zwanzig Sprachen gleichzeitig.

Von Oliver Meiler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite