Frankreich erlebt historische Zeiten, Zeiten, wie man sie sich bis vor kurzem auch mit wilder Fantasie nicht hätte ausmalen können. Ein Premierminister, der sich selbst stürzt – das ist die neueste Blüte dieser Zeit.
Rücktritt Sebastien LecornuFrankreichs Premier scheitert auch an Macrons Sturheit
Lesezeit: 4 Min.
Sébastien Lecornu, Chef der neuen Minderheitsregierung, wirft hin, noch bevor er richtig losgelegt hat. Das Kabinett, mit dem er regieren wollte, war der Opposition nicht vermittelbar.
Von Oliver Meiler, Paris
Gisèle Pelicot:Zurück im Gericht
Ihr Fall bewegte die Welt: Nun beginnt in Nîmes das Berufungsverfahren im Vergewaltigungsprozess von Mazan. Im Februar erscheinen ihre Memoiren – in zwanzig Sprachen gleichzeitig.
Lesen Sie mehr zum Thema