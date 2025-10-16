Zum Hauptinhalt springen

FrankreichMisstrauensvotum überstanden: Jetzt kann Lecornu regieren

Lesezeit: 3 Min.

Da musste er noch bangen: Frankreichs Premier Sébastien Lecornu (li.) vor den beiden Abstimmungen am Donnerstag  im Parlament.
Da musste er noch bangen: Frankreichs Premier Sébastien Lecornu (li.) vor den beiden Abstimmungen am Donnerstag  im Parlament. (Foto: Benoit Tessier/REUTERS)

Frankreichs Sozialisten helfen dem neuen Regierungschef über die erste Hürde: Beide Misstrauensanträge gegen Sébastien Lecornu sind deutlich gescheitert. Nun werden sie sich ihre Unterstützung vergolden lassen wollen.

Von Oliver Meiler, Paris

Knapp war es schon. Aber am Ende dann doch nicht so knapp wie erwartet. Sébastien Lecornu, Frankreichs neuer Premierminister, kann mit dem Regieren beginnen. Wie lange, steht offen. Aber der Start ist gelungen. Lecornu hat am Donnerstag zwei Misstrauensanträge überstanden, die von Oppositionsparteien von ganz links und ganz rechts eingebracht worden waren, um ihn zu stürzen: Einer kam von der radikal linken La France insoumise und einer vom rechtsextremen Rassemblement National.

Zur SZ-Startseite

MeinungDemokratie
:Frankreich wagt etwas Unerhörtes: den Kompromiss

SZ PlusKommentar von Nils Minkmar

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite