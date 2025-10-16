Frankreichs Sozialisten helfen dem neuen Regierungschef über die erste Hürde: Beide Misstrauensanträge gegen Sébastien Lecornu sind deutlich gescheitert. Nun werden sie sich ihre Unterstützung vergolden lassen wollen.

Knapp war es schon. Aber am Ende dann doch nicht so knapp wie erwartet. Sébastien Lecornu, Frankreichs neuer Premierminister, kann mit dem Regieren beginnen. Wie lange, steht offen. Aber der Start ist gelungen. Lecornu hat am Donnerstag zwei Misstrauensanträge überstanden, die von Oppositionsparteien von ganz links und ganz rechts eingebracht worden waren, um ihn zu stürzen: Einer kam von der radikal linken La France insoumise und einer vom rechtsextremen Rassemblement National.