Und wieder geht es ums Geld. Die Geschichte der Le Pens, Frankreichs langlebigster politischer Familiendynastie der Neuzeit, war schon immer gezeichnet von Finanzproblemen. Es gab Zeiten, da war ihre rechtsextreme Partei, die früher mal Front National hieß und sich seit einigen Jahren Rassemblement National nennt, nahe am Bankrott. Wie es die Le Pens, früher Vater Jean-Marie und später Tochter Marine, dann jeweils dennoch schafften, den Betrieb weiterzuführen, ist auch Umstand von Gerichtsprozessen.