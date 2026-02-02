Zum Hauptinhalt springen

FrankreichLe Pen will plötzlich nichts mehr mit Trump zu tun haben

Lesezeit: 4 Min.

In Trumps erster Amtszeit bemühte sie sich vergeblich um ein Foto mit ihm, inzwischen gibt sie sich deutlich reservierter: Marine Le Pen, dreifach gescheiterte Präsidentschaftskandidatin und derzeit Fraktionsvorsitzende des Rassemblement National.
In Trumps erster Amtszeit bemühte sie sich vergeblich um ein Foto mit ihm, inzwischen gibt sie sich deutlich reservierter: Marine Le Pen, dreifach gescheiterte Präsidentschaftskandidatin und derzeit Fraktionsvorsitzende des Rassemblement National. (Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS)

Die französischen Rechtsextremen versuchen neuerdings den Eindruck zu entkräften, sie seien Mitläufer des US-Präsidenten. Offenbar fürchten sie ein schmerzvolles Déjà-vu: Schon ihre frühere Nähe zu Wladimir Putin kam bei den Wählern nicht gut an.

Von Oliver Meiler, Paris

Mit der medialen Dauerexposition ist es so eine Sache: Sie kann auch ein Bumerang sein. Die Vertreter von Frankreichs extremer Rechter haben seit der Wahl von Donald Trump öffentlich so viele Elogen über den amerikanischen Präsidenten ergossen, dass es nun, da der auch daheim immer unpopulärer wird, schwierig ist, sie einfach so zurückzuziehen. Das Netz vergisst schließlich nicht.

Zur SZ-Startseite

MeinungFrankreich
:Selbst für die extreme Rechte ist Donald Trump inzwischen zu toxisch

SZ PlusKommentar von Oliver Meiler
Portrait undefined Oliver Meiler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite