Mit der medialen Dauerexposition ist es so eine Sache: Sie kann auch ein Bumerang sein. Die Vertreter von Frankreichs extremer Rechter haben seit der Wahl von Donald Trump öffentlich so viele Elogen über den amerikanischen Präsidenten ergossen, dass es nun, da der auch daheim immer unpopulärer wird, schwierig ist, sie einfach so zurückzuziehen. Das Netz vergisst schließlich nicht.
FrankreichLe Pen will plötzlich nichts mehr mit Trump zu tun haben
Lesezeit: 4 Min.
Die französischen Rechtsextremen versuchen neuerdings den Eindruck zu entkräften, sie seien Mitläufer des US-Präsidenten. Offenbar fürchten sie ein schmerzvolles Déjà-vu: Schon ihre frühere Nähe zu Wladimir Putin kam bei den Wählern nicht gut an.
Von Oliver Meiler, Paris
Lesen Sie mehr zum Thema