Mit der medialen Dauerexposition ist es so eine Sache: Sie kann auch ein Bumerang sein. Die Vertreter von Frankreichs extremer Rechter haben seit der Wahl von Donald Trump öffentlich so viele Elogen über den amerikanischen Präsidenten ergossen, dass es nun, da der auch daheim immer unpopulärer wird, schwierig ist, sie einfach so zurückzuziehen. Das Netz vergisst schließlich nicht.