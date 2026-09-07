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Marine Le Pen und Jordan BardellaPsychodrama bei der extremen Rechten Frankreichs

Lesezeit: 4 Min.

Ziehen die Nummer eins und die Nummer zwei des Rassemblement National nicht mehr an einem Strang? Marine Le Pen, 58, und der 30-jährige Jordan Bardella.
Ziehen die Nummer eins und die Nummer zwei des Rassemblement National nicht mehr an einem Strang? Marine Le Pen, 58, und der 30-jährige Jordan Bardella.
BERTRAND GUAY/AFP

Plötzlich auf Distanz: Marine Le Pen und Jordan Bardella sind kein einiges Duo mehr, der Wahlkampf startet chaotisch. Das könnte die Präsidentschaftswahl entscheiden.

Von Oliver Meiler, Paris

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Es war alles auf Harmonie angelegt, seit Jahren. Marine Le Pen und Jordan Bardella bildeten ein Duo, von dem man dachte, es würde jede Erschütterung überstehen. Sie gab die politische Ziehmutter, er den immer artigen Ziehsohn der extremen Rechten Frankreichs: das junge, glatte, etwas liberalere Gesicht. Bardella war sozusagen ein Mitglied der Dynastie der Le Pens geworden, des „Clans“, wie die Familie in Frankreich auch genannt wird. Zu Beginn seiner Karriere war Bardella mit einer Nichte Le Pens amourös liiert, das half. Er saß in jener Zeit am Sonntag oft am Mittagstisch der Le Pens.

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