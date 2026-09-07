Es war alles auf Harmonie angelegt, seit Jahren. Marine Le Pen und Jordan Bardella bildeten ein Duo, von dem man dachte, es würde jede Erschütterung überstehen. Sie gab die politische Ziehmutter, er den immer artigen Ziehsohn der extremen Rechten Frankreichs: das junge, glatte, etwas liberalere Gesicht. Bardella war sozusagen ein Mitglied der Dynastie der Le Pens geworden, des „Clans“, wie die Familie in Frankreich auch genannt wird. Zu Beginn seiner Karriere war Bardella mit einer Nichte Le Pens amourös liiert, das half. Er saß in jener Zeit am Sonntag oft am Mittagstisch der Le Pens.