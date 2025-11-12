Frankreich nennt US-Angriffe auf Boote völkerrechtswidrig. Frankreichs Außenminister Jean-Noel Barrot sagt, man beobachte die Einsätze in der Karibik mit Sorge. Großbritannien will offenbar keine Geheimdienstinformationen mehr mit den USA teilen, das berichten CNN und Guardian. Nach US-Angaben wurden bislang mindestens 19 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe ausgeführt. Zum Liveblog zur US-Politik

Schlechte Zeiten fürs Weltklima. US-Präsident Trump hält die menschengemachte Erderwärmung für einen Schwindel, die EU konnte sich gerade so auf Klimaziele einigen. In Belém wird bei der COP30 auf niedrigstem Niveau gerungen. Wie steht es um die Klimapolitik? Eine Bestandsaufnahme. Zum Artikel (SZ Plus)

Regierungskrise in Brandenburg: Vier BSW-Abgeordnete treten aus Partei aus. Der Austritt von vier Abgeordneten des BSW aus der Partei bringt die SPD/BSW-Koalition in Bedrängnis. Sie wollen aber in der Fraktion bleiben. Regierungschef Woidke (SPD) ist in London und hat sich noch nicht geäußert. Noch-BSW-Vorsitzende Wagenknecht und führende Sozialdemokraten sehen aber Chancen, das Bündnis zu retten. Zum Artikel (SZ Plus)

Schon wieder Streit über das Heizungsgesetz. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will das umstrittene Gebäudeenergiegesetz der Vorgängerregierung entschärfen. Die SPD bremst. Sie sieht sich dabei in einer komfortablen Lage, schließlich kann sie mit dem Status Quo leben. Zum Artikel (SZ Plus)

Müssen Deutschlands Schüler krisentüchtig werden? Eine Schule im Saarland bietet das Unterrichtsfach „Blaulicht“ an. Schülerinnen und Schüler lernen, Brände zu löschen, Fluchtrucksäcke zu packen und Rettungsringe auszuwerfen. Das Interesse an dem Fach ist riesig, auch Behörden und Politiker erkundigen sich nach dem Unterricht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Keine Entwarnung im Cyberraum. Die Lage der Cybersicherheit bleibt angespannt. Immer größer werdende Angriffsflächen werden laut des neuen BSI-Jahresberichts immer schlechter geschützt. Mittelstand und Kommunen werden zunehmend angegriffen. Doch auch die Bundesverwaltung steht im Fadenkreuz. Heute auch wichtig: Der Bundeshaushalt 2026 bringt wohl mehr Mittel für Open Source und digitale Souveränität. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wadephuls Lithium-Mission in Bolivien. Außenminister Wadephul (CDU) nutzt einen Regierungswechsel in Bolivien, um Deutschland Zugriff auf den Batterie-Rohstoff Lithium zu sichern. Bisher dominiert China den Weltmarkt für Akkus. Im Rennen um die großen Lithiumvorkommen Boliviens haben chinesische Investoren die Europäer allerdings längst abgehängt. Zum Briefing